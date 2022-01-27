ЖКХ

Николай Козловский объяснил причины отключения отопления в доме в Великих Луках

Причины отключения отопления в доме №66 по улице Винатовского в Великих Луках объяснил глава города Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: Инстаграм-аккаунт Николая Козловского

Он отметил, что сегодня утром, 29 января, вместе с главой администрации города Великие Луки Андреем Беляевым и директором МУП «Тепловые сети» Виктором Каменским решал вопрос с отоплением в этом доме.

«Из-за скачка напряжения было отключение насосов. В 10 часов утра работа насосов была возобновлена. На данный момент управляющей организацией проводятся работы по устранению завоздушивания системы. По окончанию данных работ отопление будет восстановлено полностью», - пояснил глава Великих Лук.

Кроме того, Николай Козловский напомнил, что в случае возникновения проблем великолучане могут обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 3-63-74. «И, конечно, сообщайте мне в личные сообщения», - добавил глава города.