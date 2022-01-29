В ПТС объяснили, почему выросла оплата за отопление

«Псковские тепловые сети» производят нагрев теплоносителя строго в соответствии с температурными графиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС
«За последние несколько недель количество обращений, связанных с оплатой отопления, резко увеличилось. Они поступают буквально во все инстанции: начиная от приемной нашего предприятия и заканчивая приемной губернатора», - отметили в ПТС.
На предприятии напомнили, что в тариф включается все: начиная от стоимости приобретения энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии, и заканчивая приобретением материалов для проведения ремонтных работ. «К слову, тариф не изменялся с июля 2021 года и составляет 1962 рубля за Гигакалорию», - отметили в пресс-службе.
Это значит, продолжили в ПТС, что температура наружного воздуха отличается не только в двух конкретно взятых месяцах, но и в двух годах. «А как мы все с вами знаем, чем ниже температура наружного воздуха, тем сильнее приходится нагревать теплоноситель, а если брать только два месяца (ноябрь и декабрь 2021 года), как сделали многие, то и здесь видно, что среднее потребление тепловой энергии по городу увеличилось примерно на 50%», - сообщили в пресс-службе.
«А для того, чтобы показать вам эту динамику, так сказать, на живом примере, возьмем квартиру, площадью 45,7 кв. м. Начисления за ноябрь – 1850 рублей 75 копеек, а декабрь – 2640 рублей 66 копеек. Рост 42%. А все почему? Смотрим строку показания по общедомовому прибору учета: в ноябре они составляли 72,873 Гигакалории, а в декабре стали 103,969 Гигакалории», - рассказали в ПТС.
«Наше предприятие заботится о своих потребителях и производит нагрев теплоносителя строго в соответствии с температурными графиками», — добавили в пресс-службе.