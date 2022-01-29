ЖКХ

В ПТС объяснили, почему выросла оплата за отопление

«Псковские тепловые сети» производят нагрев теплоносителя строго в соответствии с температурными графиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«За последние несколько недель количество обращений, связанных с оплатой отопления, резко увеличилось. Они поступают буквально во все инстанции: начиная от приемной нашего предприятия и заканчивая приемной губернатора», - отметили в ПТС.

На предприятии напомнили, что в тариф включается все: начиная от стоимости приобретения энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии, и заканчивая приобретением материалов для проведения ремонтных работ. «К слову, тариф не изменялся с июля 2021 года и составляет 1962 рубля за Гигакалорию», - отметили в пресс-службе.

«Но если наше предприятие нигде не смухлевало с тарифом, как говорили некоторые граждане в социальных сетях, то почему суммы в квитанциях так изменились? Многие жители, которые следят за своими расходами и мониторят их, стали сравнивать показания прошлого года и нынешнего. Они поступили очень грамотно, так как на помощь нам приходит статистика, которую можно получить, если немного повозиться в интернете, а именно на сайте гидрометеорологии. Да, именно информацию с сайтов гидрометеорологии и необходимо поднять для ответа на возникший вопрос. Все дело в том, что наши с вами квартиры потребляют разное количество тепловой энергии в разные времена года, особенно это заметно в холодные периоды. А вот и немного той самой статистики: давайте возьмем среднесуточную температуру ноября и декабря 2021 года. Что у нас было с температурами? Ноябрь: +2,49 градуса Цельсия; декабрь: -6,84 градуса Цельсия. А что у нас было со среднесуточными температурами в далеком 2020 году? Ноябрь: +3,42 градуса Цельсия, декабрь: -0,93 градуса Цельсия», — разъяснили в ПТС.

Это значит, продолжили в ПТС, что температура наружного воздуха отличается не только в двух конкретно взятых месяцах, но и в двух годах. «А как мы все с вами знаем, чем ниже температура наружного воздуха, тем сильнее приходится нагревать теплоноситель, а если брать только два месяца (ноябрь и декабрь 2021 года), как сделали многие, то и здесь видно, что среднее потребление тепловой энергии по городу увеличилось примерно на 50%», - сообщили в пресс-службе.

«А для того, чтобы показать вам эту динамику, так сказать, на живом примере, возьмем квартиру, площадью 45,7 кв. м. Начисления за ноябрь – 1850 рублей 75 копеек, а декабрь – 2640 рублей 66 копеек. Рост 42%. А все почему? Смотрим строку показания по общедомовому прибору учета: в ноябре они составляли 72,873 Гигакалории, а в декабре стали 103,969 Гигакалории», - рассказали в ПТС.

«Наше предприятие заботится о своих потребителях и производит нагрев теплоносителя строго в соответствии с температурными графиками», — добавили в пресс-службе.