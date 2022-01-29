ЖКХ

Около 2 км канализации прочистят в районе улиц Народной и Красноармейской в Пскове

Работа канализации в районе улиц Народной и Красноармейской в Пскове будет восстановлена к началу марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, для этого муниципальное предприятие «Горводоканал» намерено заключить договор с подрядной организацией, которая проведет промывку около 2 км канализационной системы с помощью специализированной техники.

Сейчас «Горводоканал» готовится к проведению соответствующей закупки. Ожидается, что в конце февраля будет заключен договор на производство работ, и подрядчик незамедлительно приступит к прочистке канализации. Участок магистрали будет приведен в порядок в кратчайшие сроки.

В дальнейшем будет проведена ранее запланированная замена канализационного коллектора. Эти работы включены в контракт на строительство новой школы на улице Юбилейной. Замена коллектора произойдет в рамках подключения объекта к инженерным сетям. Диаметр коллектора будет увеличен почти вдвое, что значительно повысит пропускную способность канализационной трубы в этом микрорайоне, и позволит системе работать без сбоев.

Напомним, от ненадлежащей работы канализационной системы страдают жители домов №31а по улице Красноармейской и №№ 22, 24 по улице Народной. Управляющая компания и «Горводоканал» ежедневно отрабатывают заявки граждан по очистке подвальных помещений в домах. Администрация города Пскова держит ситуацию на особом контроле, добавили в пресс-службе.