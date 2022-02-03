ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов и приглашенные эксперты в рамках программы будут простыми словами рассказывать о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Ключевая тема первого выпуска - «А у нас в квартире газ: программа догазификации Псковской области». В качестве эксперта в ее обсуждении примет участие заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

На какой срок рассчитана программа догазификации? Когда газовые трубы потянутся до границ земельных участков? Где можно подать заявку на участие в программе?

Радиослушатели смогут присоединиться к разговору по телефону прямого эфира 567372.

Трансляция завершена.