ЖКХ

Почему часть псковичей не попадает в программу догазификации, объяснил эксперт

Часть жителей Псковской области не попадает в программу догазификации. О причинах этого в эфире новой программы «Коммунальный ликбез» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

В прямой эфир дозвонился радиослушатель. Он рассказал, что проживает на улице Рыбакова в селе Середка Псковского района. «У нас 14 многоквартирных домов. К природному газу почему-то подключили только четыре дома, а остальные — нет. При этом дома все обвязаны и опрессованы, осталось только ввести газ в квартиры. Хотелось бы узнать, попадаем ли мы в эту программу, куда можно обратиться?» - спросил мужчина.

Игорь Мелузов ответил, что жители этих домов не попадают в программу догазификации. По его словам, такая ситуация существует и в других населенных пунктах Псковской области, в частности, в Кунье и Пскове.

«Вопрос в том, что, если вы, например, готовы к подключению газа, а другие жильцы вашего многоквартирного дома не хотят или отсутствуют. Нам, чтобы полностью сделать врезку, поменять внутреннюю домовую сеть газопроводов, нужно, чтобы все жители находились на месте. Во-вторых, эта программа больше относится к администрации Псковского района. Мы-то готовы сделать врезку. Единственное, что им нужно сделать, - это объявить конкурс на подрядную организацию, определить, кто будет участвовать в строительных и монтажных работах. Мы готовы врезку промониторить с точки зрения технадзора, но повторю, это больше муниципальная программа, чем наша», - пояснил Игорь Мелузов.