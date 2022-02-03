ЖКХ

Почти 200 миллионов рублей задолжали островичи за коммунальные услуги

Более 196 миллионов рублей задолжали жители Островского района по коммунальным платежам, пишет районная газета «Островские вести».

Фото: «Островские вести» / «ВКонтакте»

Тему кредиторской задолженности населения Островского района по коммунальным платежам обсудили депутаты районного Собрания депутатов во время депутатского часа.

Перед местными парламентариями выступила первый заместитель главы Островского района Юлия Колпинская. Она отметила, что по состоянию на первое января 2022 года по всем жилищно-коммунальным услугам (отопление, канализация, горячая и холодная вода, сжиженный газ) образовалась задолженность в сумме 196 670 000 рублей. За счет поступления этих денег можно было организовать ремонт сетей газоснабжения и теплоснабжения, очистных сооружений, купить необходимую технику для решения коммунальных задач.

«Есть люди, которые принципиально не платят, причем это не те люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации или получают минимальную заработную плату. Они начинают платить только тогда, когда есть судебное решение и исполнительное производство уже возбуждено у судебных приставов исполнителей», — добавила Юлия Колпинская.

После обсуждения данного вопроса по итогам депутатского часа приняли решение составить обращение в адрес депутата Государственной Думы Александра Козловского с просьбой о помощи по урегулированию механизма взыскания кредиторской задолженности по жилищно-коммунальным платежам населения на законодательном уровне.