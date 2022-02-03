ЖКХ

Проблемой с водоснабжением в одном из домов Пскова занялись после жалобы в соцсетях

Проблему с перебоями водоснабжения в доме на улице Ижорского Батальона в Пскове начали решать после жалобы местных жителей в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом Псковской области.

«В систему "Инцидент Менеджмент" поступили обращения жителей Пскова – в соцсетях они рассказали о перебоях с водоснабжением на улице Ижорского Батальона. ЦУР адресовал сообщения в комитет по строительству и ЖКХ. В ведомстве ответили, что проблемы вызваны засорением труб в домах и выходом из строя насосного оборудования», - рассказали в ЦУР.

Жильцы дома провели собрание, его организовала управляющая компания. На встрече приняли решение о замене сетей горячего водоснабжения. В настоящее время идет поиск подрядной организации для проведения работ. Также в конце февраля в домах установят новое насосное оборудование.