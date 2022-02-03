ЖКХ

Великолукское предприятие приобрело новую технику для снятия наледи

Великолукское предприятие «Спецавтохозяйство» приобрело новую технику - фронтальный погрузчик. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт главы города Великие Луки Николая Козловского

«Хорошие новости! "Спецавтохозяйство" приобрело новую технику - фронтальный погрузчик. Универсальная техника будет полезна для наших коммунальных служб», - отметил глава Великих Лук.

По его словам, новая техника может выполнять много функций, среди основных - погрузка сыпучих материалов. Кроме того, погрузчик задействуют при уборке и снятии наледи с дорожного полотна. Николай Козловский добавил, что его уже успели опробовать в деле.