ЖКХ

Объявлен аукцион по благоустройству берега озера Тоболенец в Пушкинских Горах

Объявлен аукцион по благоустройству берега озера Тоболенец в Пушкинских Горах. Это следует из информации, представленной на сайте госзакупок.

Фото здесь и далее: документация на сайте госзакупок

Заказчиком работ выступает администрация городского поселения «Пушкиногорье». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 999 788 рублей. Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования «Пушкиногорье» в виде субсидий из федерального бюджета.