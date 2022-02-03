Объявлен аукцион по благоустройству берега озера Тоболенец в Пушкинских Горах. Это следует из информации, представленной на сайте госзакупок.
Фото здесь и далее: документация на сайте госзакупок
Заказчиком работ выступает администрация городского поселения «Пушкиногорье». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 999 788 рублей. Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования «Пушкиногорье» в виде субсидий из федерального бюджета.
Подать заявку на выполнение работ подрядчик может до 14 февраля, 14.00. Затем, 16 февраля, заказчик подведет итоги аукциона.
Благоустройство общественной территории на берегу озера Тоболенец планируется с 15 апреля по 15 июня. В этот срок подрядчику предстоит вымостить брусчаткой дорожки и зоны отдыха, поставить бортовые камни, установить лестницы с перилами, парковые качели, скамьи, урны и информационный стенд.