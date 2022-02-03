ЖКХ

В Пскове устранили утечку на котельной на улице Маргелова

В Пскове устранили утечку на котельной на улице Генерала Маргелова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Утечка произошла в самом котле, который пришлось остановить и вывести из работы. «Серьезных проблем удалось избежать: оперативный персонал котельной вовремя обнаружил неисправность и предпринял все необходимые действия», - подчеркнули в ПТС.

«Котел остановили, дали ему сутки на то, чтобы он остыл, а после того, как температура спала, к работе преступили огнеупорщики. <...> В этот раз все прошло по плану: неисправность была обнаружена очень оперативно. Оказалось, что утечка произошла на одном из конвективных пучков (в трубах, по которым бежит подготовленная вода, которая превращается в теплоноситель и отапливает наши квартиры и нагревает горячую воду)», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ремонтной службы оперативно изготовили заглушку и оперативно ее установили.

«Подготовительные работы (остывание котла и время подсыхания обмуровки) заняли значительно больше времени, чем сами диагностические и ремонтные работы. Но технологию нарушать нельзя — от этого напрямую зависит безопасность персонала и энергетическая безопасность потребителей», — добавили в ПТС.