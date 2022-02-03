ЖКХ

Специалисты «Горводоканала» продолжают ремонтировать коллектор на улице Киселева

Специалисты «Горводоканала» продолжают ремонтировать коллектор на пересечении улиц Красноармейской и Киселева в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Горводоканала»

«Действия недобросовестных подрядчиков, проводивших дорожные работы на улице Киселева, стали причиной того, что более месяца "Горводоканал" не может наладить работу коллектора. Результат всем известен - жители нескольких многоквартирных домов страдают от затопления подвальных помещений. К сожалению, даже самая современная специализированная техника предприятия не может вымывать из сетей данные фрагменты сброшенного асфальта», - рассказали в пресс-службе.

Специалисты предприятия вынуждены работать «по старинке».

«Сложный ручной труд с использованием проволоки и тросов!» - добавили в «Горводоканале».