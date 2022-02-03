ЖКХ

Псковские энергетики получили новые автомобили

Псковский филиал компании «Россети Северо-Запад» получил 14 новых микроавтобусов «Соболь», которые приспособлены к бездорожью и могут перевозить не только пассажиров, но и грузы весом до тонны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Видео: пресс-служба компании «Россети Северо-Запад»

«Все автомобили оборудуют системой спутникового мониторинга, чтобы в режиме онлайн видеть бригаду даже там, где не ловит мобильная связь. Это позволяет эффективнее перемещать ресурсы и быстрее реагировать при аварийно-восстановительных работах», - отметили в компании.

За последние два года в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» обновили парк спецтехники почти на 20%. Районы электрических сетей получили 62 машины. Это не только бригадные автомобили, но и мобильная лаборатория, снегоболотоходы, автогидроподъемники и бурильно-крановые установки.