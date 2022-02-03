ЖКХ

Двор дома в Великих Луках очистили от льда и снега после жалобы в соцсетях

Двор на улице Гагарина в Великих Луках очистили от льда и снега после жалобы местного жителя в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом Псковской области.

«На улице Гагарина в Великих Луках после уборки наледи осталась гора из льда и снега – об этом рассказал местный житель в соцсетях. Специалисты ЦУР зафиксировали сообщение и передали в городскую администрацию. В этот же вечер дворовую территорию очистили!» - говорится в сообщении.

Аналогичным образом сложилась ситуация в деревне Езупы Красногородского района. Местная жительница сообщила в соцсетях о заснеженной дороге. ЦУР адресовали обращение в районную администрацию, после чего проезжую часть и тротуары очистили.

Ранее сообщалось, что жители города Великие Луки жалуются на снежные «пирамиды», которые появляются на улице Гоголя.