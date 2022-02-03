ЖКХ

В России увидели риски нарушения электроснабжения регионов

На фоне прогнозов о сильных осадках и стихийных бедствиях до конца зимы энергетики перешли в режим повышенной готовности. В Минэнерго заявили о возможных рисках «нарушения электроснабжения потребителей Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий». Это зафиксировано в протоколе совещания у замглавы ведомства Евгения Грабчака, которое состоялось 31 января.

До конца зимы России придется столкнуться с обильными осадками, которые могут повредить электросети, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в центральной части страны ожидаются смешанные осадки, на севере — снегопады, на юге — ливни и сходы лавин в горах. Причем, особенно выраженными такие погодные явления будут с середины следующей недели, а продолжаться они могут даже в марте.

В Минэнерго на постоянной основе проводят совещания с компаниями и обсуждают работу энергосистемы, а также возможные риски нарушения электроснабжения.

В «Россетях» сообщили, что отслеживают ситуацию на всей территории обслуживания, в том числе в указанных Минэнерго регионах. Режимы повышенной готовности введены на Кубани и в Саратовской области. На контроле также ситуация в Дагестане, где отмечаются опасные метеоявления, сказали в компании.

Во всех регионах присутствия компания отработала планы действий на случай возможных технологических нарушений, подготовлены персонал, авто- и спецтехника, созданы аварийные запасы, отлажена схема обмена информацией с ГУ МЧС России и региональными диспетчерскими управлениями. Особый режим также означает реализацию дополнительных мер: мобильные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выезду, учащен контроль работы энергообъектов, добавили в компании.