ЖКХ

Специалисты «Горводоканала» ремонтируют насосную станцию на улице Госпитальной в Пскове

Специалисты «Горводоканала» проводят комплекс работ на водопроводной насосной станции на улице Госпитальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото: пресс-служба «Горводоканала»

В течение недели цех обслуживания сетей водоснабжения ремонтирует станцию у дома №15 на улице Госпитальной. Она обеспечивает необходимое давление в сетях микрорайона даже в часы пиковой нагрузки.

В рамках планового обслуживания производится замена трубы-ввода в насосную станцию, по которой поступает вода. На первом этапе проходили земельные работы - уложили новый трубопровод. Затем работы продолжились уже внутри станции, где производился монтаж и технологическое присоединение.

Плановое обслуживание позволяет избежать возможных аварийных ситуаций в дальнейшем, а также улучшить качество водоснабжения для наших абонентов, отметили на предприятии.