ЖКХ

Псковская прокуратура возбудила уголовное дело из-за подделки протокола общедомового собрания

Псковская прокуратура возбудила уголовное дело из-за подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Псковского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций.

В ходе проверки выявили факт фальсификации протокола общего собрания собственников помещений одного из многоквартирных домов в деревне Неелово Псковского района. Принятые на общем собрании решения о способе управления, выборе управляющей организации, утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений признали незаконными.

По постановлению прокурора, а также материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту подделки официального документа, то есть по признакам преступления по части 1 статьи 327 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставили на контроль прокуратуры района.