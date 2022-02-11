ЖКХ

Дополнительную технику для уборки снега в Пскове закупит администрация

В Пскове закупят дополнительную специальную технику для уборки снега к следующему сезону. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Город убирают несколько служб. Подрядчики занимаются дорогой и тротуарами, межквартальными проездами (не всеми) — муниципальная служба, а за дворовые территории, если они размежеваны, несут ответственность управляющие компании», - рассказал он.

По его словам, техники в арсенале служб не хватает. «Стоит вопрос докапитализации и увеличения количества техники. Поскольку это техника дорогая, мы будем изыскивать экономию в течение года и приобретать дополнительную технику, чтобы к следующему году быть подготовленными», - отметил сити-менеджер.

Он также добавил, что в приоритете сейчас вывоз снега и уборка тротуаров, а также ямочный ремонт дорог. «С управляющими компаниями ведем работу, выписали более 50 протоколов. Работа продолжается, но есть управляющие компании, которые сразу ответственно подошли к уборке», - подчеркнул Борис Елкин.