ЖКХ

В Локне с осени прошлого года не могут устранить коммунальную аварию

Авария на водопроводе стала причиной подтопления дома №46 на улице Пролетарской в Локне. Об этом сообщил местный житель на сайте губернатора региона.

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«Прорыв водопровода произошел еще в ноябре 2021 года, вода течет под мой дом, стоит в подвале, размывает фундамент. С ноября 2021 по февраль 2022 я обращался в Локнянское ЖКХ уже пять раз и все безрезультатно», - посетовал мужчина.

Глава Локнянского района Нина Степанова ответила, что на сегодняшний день не имеется возможности устранить прорыв водопроводной сети на данном участке дороги. «Работы будут проведены в апреле-мае 2022 года после окончательного оттаивания грунта и нормализации погодных условий», - добавила она.