ЖКХ

Застройщиков хотят лишить возможности назначать свои управляющие компании

У застройщиков хотят отобрать право назначать собственные управляющие компании (УК) для управления новостройками. Эти функции отдадут регионам — в новой версии Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года вводится понятие «гарантирующая управляющая организация», которую будут назначать власти субъектов.

Отмечается, что также в их ведение будут передаваться «брошенные» дома, которые остались без управляющей — чаще всего ветхие, обслуживание которых стоит немалых денег, пишет газета «Известия».

«Стратегия строительной отрасли и ЖКХ все еще обсуждается с ФОИВами и экспертным сообществом, ее принятие планируется в ближайшие месяцы. До утверждения окончательной версии преждевременно комментировать ее элементы», — сказал представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

В Минстрое сообщили, что в проект документа неоднократно вносились изменения, отработано более тысячи предложений. Работа над документом еще продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Из Стратегии следует, что не позднее, чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию новостройки, регион будет назначать для нее гарантирующую УК «с применением конкурентных процедур». Такие компании получат дома, которые остались без УК, в том числе по причине неэффективной работы предыдущего управленца. В стратегии не обозначен срок, на который будут назначаться такие гарантирующие управляющие организации.

Проект предполагает внедрение единых стандартов по управлению и обслуживанию домов. В качестве цели указано повышение качества услуг УК. Дома, где уже работают эффективные УК, изменения не затронут.

Стратегия, по сути, нивелирует участие застройщика в управлении новостройкой. Но что еще более опасно, лишает собственников возможности выбора УК, поскольку есть вероятность, что их «привяжут» к гарантирующей компании на год минимум, считает доцент Финансового университета при правительстве, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.