ЖКХ

Земельный вопрос встал при строительстве газопровода в Красногородском районе

Трудности, возникающие с владельцами земельных участков во время строительства газопровода, обсудили заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян, глава Красногородского района Валентина Понизовская. Об этом Армен Мнацаканян сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: Инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

Также в обсуждении принял участие заместитель исполнительного директора компании «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

Центральной темой разговора стали земельные вопросы, связанные с предстоящей прокладкой газопроводов «Пушкинские Горы – Красногородск» и «Красногородск –Влесно – Синяя Никола». Газопровод «Пушкинские Горы – Красногородск» сейчас находится в стадии проектирования.

«Трудности возникли с владельцами земельных участков, по которым он должен пройти. Их либо не найти (проживают заграницей), либо это долевая собственность, либо прямой отказ в проведении работ. В связи с этим проектирование затягивается, срок ввода в эксплуатацию сдвигается, протяженность газопровода от первоначальных 48 км уже "доросла" до 56-ти: проектировщики вынуждены искать обход!» - отметил Армен Мнацаканян.

Межпоселковый газопровод «Красногородск - Влесно – Синяя Никола» уже запроектировали. Сейчас проект проходит госэкспертизу, протяженность - 23 километра, планируемый срок запуска – 2024 год.

«С представителем Росреестра обсудили возможные механизмы взаимодействия. К сожалению, инструментарий местных властей и территориальных органов в этом вопросе весьма небогат. Первое, с чего начнут, - вновь проведут встречи с собственниками земель: разъяснения, убеждения и даже уговоры во благо людей, которые ждут прихода газа», - добавил Армен Мнацаканян.

Участники встречи обменялись контактами, договорились взаимодействовать напрямую и в любое время. Ранее аналогичные встречи прошли с властями Островского, Пушкиногорского и Новоржевского районов, заключил депутат.