Псковичи стали мерзнуть в квартирах после проведенного капремонта

Жильцы дома на улице Кузбасской Дивизии, 36 в Пскове пожаловались на отсутствие напора горячей воды и едва теплые батареи в квартирах. Обращение они адресовали главе Пскова Елене Полонской. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.
Обращения псковичей зафиксировала управляющая компания, однако на данный момент причины холода и отсутствия напора воды так и не установлены. Чтобы полностью разобраться с ситуацией, глава Пскова сделала запрос по жалобе на имя директора предприятия «Псковские тепловые сети». По ее словам, ответ жильцам дома направят в ближайшее время.
Елена Полонская напомнила, что приемы граждан проводятся регулярно. В первый и второй четверг месяца - в библиотеке «Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева» на улице Юбилейной, 87А. Третий четверг - в городской Думе. Последний четверг месяца - в общественной приемной «Единой России».
«Ни один из вопросов не остается без внимания!» - заверила глава Пскова.