ЖКХ

Элемент водовода заменили на улице Новаторов в Пскове

Изношенную запорную арматуру заменили специалисты «Горводоканала» у дома №3 на улице Новаторов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«В периоды отсутствия аварийных ситуаций на сетях водоснабжения специалистами предприятия проводятся плановые и предупредительные работы. Вчера рядом с домом №3 по улице Новаторов начаты работы по замене старой изношенной запорной арматуры на водоводе диаметром 500мм», - рассказали в «Горводоканале».

Проведение работ осложнили погодные условия: из-за циклона работникам пришлось выполнять манипуляции под дождем, сопровождающимся сильным ветром. «Несмотря на это, коммуникационная камера была вскрыта, задвижка заменена, все прошло в штатном режиме», - подчеркнули в пресс-службе.

Плановое обслуживание сетей позволяет избежать возможных аварийных ситуаций в дальнейшем, а также улучшить стабильность и качество водоснабжения для наших абонентов, добавили в «Горводоканале».