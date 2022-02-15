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Проект по модернизации системы освещения разработают в Великих Луках

Поэтапный трехгодичный проект по реконструкции и модернизации системы городского освещения разработают в Великих Луках. Об этом в своем еженедельном обращении, опубликованном в Instagram, сообщил глава города Николай Козловский.

«Ко мне часто поступают сигналы о низком качестве освещения на улицах и пешеходных зонах. Не буду спорить, здесь есть над чем работать. Свои коррективы внес и летний ураган, который повредил линии электропередачи», - заметил Николай Козловский.

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По словам главы Великих Лук, работа в этом направлении ведется: ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на модернизацию линий электропередачи.

«В этом году работа обязательно будет продолжена. В настоящее время уже приобретено сто семьдесят четыре светодиодные лампы для замены газоразрядных ламп в фонарях. Я дал поручение главе администрации Андрею Геннадьевичу Беляеву разработать четкий, поэтапный трехгодичный проект по реконструкции и модернизации системы городского освещения. Также поручил усилить и ремонтные работы в данном направлении», - отметил Николай Козловский.

В настоящее время в рамках имеющихся лимитов планируют провести еще один конкурс на закупку светодиодных светильников.