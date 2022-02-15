ЖКХ

Основные работы по ремонту городской котельной №5 завершили в Великих Луках

Основные работы по ремонту котельного оборудования завершили на котельной №5 в заречном районе города Великие Луки. Об этом в своем еженедельном обращении, опубликованном в Instagram, сообщил глава города Николай Козловский.

«Неоднократно в мой адрес, в том числе и в социальные сети, приходили обращения по поводу качества подачи тепла в многоквартирные дома в заречной части города. Этот вопрос находился на моем особом контроле. Причиной возникновения данной ситуации стали неполадки на котельной номер пять. В настоящий момент на этой котельной в заречном районе завершены все основные работы по ремонту котельного оборудования», - рассказал Николай Козловский.

Специалисты муниципального предприятия «Тепловые сети» совместно с наладчиками – представителями завода-изготовителя заменили поврежденные элементы одного из котлов и установили новые. Бригаду специалистов завода-изготовителя вызывали специально для проведения этих работ.

Освидетельствование выполненных работ провела экспертная организация, результат - положительный. В настоящий момент специалисты «Тепловых сетей» завершают регламентные работы и обмуровку котла. Также завершены все монтажные и пуско-наладочные работы на новом водогрейном котле. Он будет использоваться для подогрева горячей воды, что позволит повысить качество оказываемых услуг и снизить издержки предприятия, пояснил глава города.

«На данный момент успешно прошли гидравлические испытания этого оборудования, и в настоящий момент идет подготовка и обучение персонала. Важно, что его применение позволит уделять больше внимания профилактическим работам на основном котельном оборудовании, используемом в отопительный сезон. А это, в свою очередь, снизит вероятность возникновения нештатных ситуаций в зимний период», - добавил Николай Козловский.