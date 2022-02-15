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ЖКХ

Юрист напомнил о праве избежать оплаты за вывоз мусора

20.02.2022 13:22|ПсковКомментариев: 0

Человек, зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий по месту регистрации, отчасти правомерно считает, что он не обязан платить за вывоз мусора с территории. Еще более значительные претензии к счетам по вывозу мусора предъявляет собственник жилого помещения, не проживающий и не зарегистрированный в своем жилом помещении, в котором вообще никто не прописан и не проживает, сообщил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров.

Согласно закону, платить за вывоз мусора должны все россияне: оплата за такую услугу автоматически включена в платежки ЖКХ. Даже собственники жилья в СНТ обязаны заключать договор с управляющей организацией. Однако, есть нормы, которые позволяют сократить это бремя расходов. 

«Пункт 52 Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 за №354, плата за вывоз мусора рассчитывается из количества граждан постоянно или временно проживающих, имеющих регистрацию по этому адресу, или фактически проживающих там более 5-ти дней, а в случае отсутствия проживающих и зарегистрированных по данному адресу – от количества собственников жилого помещения пропорционально их доли в праве собственности», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

При этом, по его словам, нормами предусмотрено приостановление или перерасчет оплаты за вывоз ТБО в случае отсутствия в жилом помещении проживающих лиц более 5 дней. Для этого надо обратиться с письменным заявлением в организацию оказывающую услуги по вывозу твердо-бытовых отходов и предоставить документы подтверждающие нахождение лица вне места проживания.  В качестве последних могут быть командировочное удостоверение, квитанции из гостиницы, справки от врача о нахождении на лечении, штампы в загранпаспорт о пересечении границ, временная регистрации в другом месте проживания, справка о председателя дачного кооператива, что вы постоянно определенный период проживании на даче и т. д.

«Перерасчет обязаны произвести в течение 5 рабочих  дней. При этом в каждом регионе на данный счет действуют локальные нормы», — заявил Захаров.

Как правило, берется один из видов расчета: исходя из количества проживающих лиц и из расчета жилой площади. В большинстве регионов применяется первый вариант. 

Также можно заранее обратиться к оператору, оказывающему услуги по вывозу мусора и написать заявление о приостановлении оплаты за вывоз мусора на срок до 6 месяцев. На срок более полугода потребуется отдельное заявление. 

И не стоит забывать о льготах, посоветовал эксперт. Законом установлен перечень лиц, которые платят половину тарифа за вывоз мусора: инвалиды, ветераны и многодетные семьи. 

«И, наконец, если у гражданина в собственности имеется несколько жилых помещений, однако в них никто не проживает, оплату за вывоз мусора можно свести до минимума путем предоставления соответствующих документов», — подчеркнул Захаров.

Теги: #ЖКХ #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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