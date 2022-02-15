Более 170 ламп заменят на светодиодные на улицах Великих Лук

174 светодиодных лампы приобретены для замены газоразрядных ламп в фонарях на улицах Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт главы города Великие Луки Николая Козловского
По словам главы города, в настоящее время в рамках имеющихся лимитов планируется провести еще один конкурс на закупку светодиодных светильников.
Главе администрации Великих Лук дано поручение разработать поэтапный трехгодичный проект реконструкции и модернизации освещения. Также Николай Козловский поручил усилить ремонтные работы.