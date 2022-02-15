ЖКХ

Более 170 ламп заменят на светодиодные на улицах Великих Лук

174 светодиодных лампы приобретены для замены газоразрядных ламп в фонарях на улицах Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт главы города Великие Луки Николая Козловского

«Мне поступает немало жалоб на недостаточную освещенность улиц. Не буду спорить, есть проблемы! Здесь есть, над чем работать. Свои коррективы внес и летний ураган, который повредил линии электропередачи. Но смею всех вас уверить, что работа в этом направлении ведется. Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на модернизацию линий электропередачи», - написал он.

По словам главы города, в настоящее время в рамках имеющихся лимитов планируется провести еще один конкурс на закупку светодиодных светильников.

Главе администрации Великих Лук дано поручение разработать поэтапный трехгодичный проект реконструкции и модернизации освещения. Также Николай Козловский поручил усилить ремонтные работы.