ЖКХ

Читатели ПЛН оценили качество уборки Пскова от снега

67% опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей низко оценили качество уборки областного центра от снега. Это следует из опроса, в котором приняли участие 542 человека.

Пятая часть участников опроса заявила о проблемах с парковкой, возникших из-за недостатков в уборке города. В то же время только 2% опрошенных решили, что «на дорогах в Пскове зимой ездить опасно — их качественно не убирают». Такое же количество респондентов высоко оценили качество уборки города. Столько же читателей ПЛН заявили об улучшении качества уборки по сравнению с прошлым годом.

Недостатки в уборке есть, но это лучше, чем ее отсутствие, уверены 6% опрошенных. Равнодушными к теме опроса оказались 1,5% его участников.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?».