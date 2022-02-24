Ольга Милонаец прокомментировала спор УФАС и «Горводоканала»

Отказ суда в удовлетворении апелляционной жалобы УФАС Псковской области на решение арбитражного суда о правомерности действий муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» прокомментировала руководитель ведомства в регионе Ольга Милонаец, пост опубликован в телеграм-канале управления.
Суд не удовлетворил апелляционную жалобу УФАС Псковской области на решение арбитражного суда о правомерности действий «Горводоканала» при начислении платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов.
Она добавила, что в случае, если мнение УФАС не будет поддержано и в кассации, ведомство будет готовить законодательную инициативу для пересмотра постановления правительства РФ, которое устанавливает порядок оплаты. «Мы считаем, что начисление платы должно быть прозрачным и подтвержденным», - заключила Ольга Милонаец.