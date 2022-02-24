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Ольга Милонаец прокомментировала спор УФАС и «Горводоканала»

Отказ суда в удовлетворении апелляционной жалобы УФАС Псковской области на решение арбитражного суда о правомерности действий муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» прокомментировала руководитель ведомства в регионе Ольга Милонаец, пост опубликован в телеграм-канале управления.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу УФАС Псковской области на решение арбитражного суда о правомерности действий «Горводоканала» при начислении платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов.

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«Мы проанализировали десятки жалоб юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в большинстве случаев эти организации не имеют никакого отношения к загрязнению сточных вод - это магазины одежды или офисы... Но вынуждены за это платить, причем плата за негативное воздействие нередко превышает плату за основную услугу водоотведения в несколько раз. И до сих пор мы убеждены, что требовать плату за то, что не подтверждается замерами, несправедливо», - подчеркнула Ольга Милонаец.

Она добавила, что в случае, если мнение УФАС не будет поддержано и в кассации, ведомство будет готовить законодательную инициативу для пересмотра постановления правительства РФ, которое устанавливает порядок оплаты. «Мы считаем, что начисление платы должно быть прозрачным и подтвержденным», - заключила Ольга Милонаец.