ЖКХ

Почти миллион рублей взыскали с жителей Псковской области за неуплату вывоза ТКО

951 тысячу 153 рубля 12 копеек взыскали с должников за услугу по обращению с ТКО в Псковской области за первые два месяца 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

В конце прошлого года в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») создали отдел взыскания денежных средств с должников за услугу по обращению с ТКО. С декабря 2021 года в мировые суды области передали 2 383 материала дела на сумму почти 14,5 млн рублей. На сегодняшний день удовлетворен и выдан 1071 судебный приказ на 7,2 млн рублей.

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) настоятельно рекомендует погасить имеющуюся задолженность, чтобы избежать в дальнейшем судебных издержек и разбирательств.