Россиянам предложили способ сэкономить на электроэнергии

Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, излишки можно продавать в общую сеть. Это предусмотрено законом о зеленом тарифе, который был принят в России 2 марта 2021 года.
По его словам, в дальнейшем планируется расширять возможности граждан с помощью данного закона. «Я считаю, что это первая ласточка. Дальше мы посмотрим на полученный опыт и будем увеличивать объемы электричества, которые могут граждане вырабатывать сами. Кому-то может не хватать 15 киловатт для собственного домохозяйства», — отметил депутат.
Директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров отметил, что речь идет не только о солнечных панелях, но и о ветрогенераторах. «После заключения договора с энергосбытовыми компаниями граждане получили возможность ставить два счетчика и потреблять полученную энергию, а излишек продавать. Пока речь больше идет об экономии, чем о заработке. Сейчас платят 1-1,5 рубля за киловатт-час. Человек покупает электроэнергию за 5 рублей и, получается, что экономит эту сумму с каждого киловатт-часа», — объяснил эксперт. Он считает необходимым увеличить не только киловатты, но и тарифы.