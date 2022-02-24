ЖКХ

В ситуации с подготовкой к отопительному сезону в Новоржевском районе разобрался суд

После проверки прокуратуры суд обязал администрацию Новоржевского района подготовиться к отопительному сезону 2021-2022 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что здесь не завершили замену отопительных котлов в трех котельных до начала отопительного сезона, а также не создали запасы резервного топлива. «Новоржевский район является единственным на территории региона муниципальным образованием, не получившим до 15 ноября паспорта готовности к отопительному сезону», - добавили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор обратился в суд с иском о признании бездействия районной администрации незаконным. Суд удовлетворил его требования. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала такое решение обоснованным и подлежащим немедленному исполнению.