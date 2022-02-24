ЖКХ

В январе жители СЗФО оплатили услуги ЖКХ через Сбер на сумму более 20 млрд рублей

Жители Северо-Западного федерального округа в январе 2022 года провели через каналы Сбербанка коммунальные платежи на сумму более 20 млрд рублей, в том числе по Псковской области - свыше 626 млн рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка, это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, соответственно по псковскому региону свыше 8%, чем за аналогичный период прошлого года.

В тройке лидеров по количеству операций – Санкт-Петербург (более 11 млрд рублей), Архангельская (1,8 млрд рублей) и Мурманская области (по 1,7 млрд рублей).

Самым популярным для оплаты коммунальных платежей в январе, как и годом ранее, остается мобильное приложение СберБанк Онлайн – более 13 млрд рублей. Рост по сравнению с январем 2021 года на 20%.