ЖКХ

Лифтовое оборудование меняют в трех многоквартирных домах Пскова

На 25% выполнены работы по замене лифтового оборудования в трех домах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области

24 февраля руководитель регионального оператора проконтролировал качество проведения работ домов Пскове, где ведется замена лифтового оборудования. Подрядная организация ООО «Невский лифт» выполняет работы по замене 14 единиц лифтового оборудования в 4 домах, напомнили в организации.

В домах на улице Госпитальной, 15 и 15А, улице Юбилейной, 34 степень выполнения работ составляет порядка 25%, подрядчики меняют кабины и противовесы, выполняют электромонтажные работы в шахтах лифтов, устанавливают обрамления дверей шахт.

«В доме 90 Б на улице Инженерной работы начаты с нарушением графика, подрядная организация остановила лифты и приступила к демонтажу старого лифтового оборудования. В связи с невыполнением графика производства работ по указанному адресу подрядной организации выставлены штрафные санкции», – рассказали в фонде капремонта.



Качество работ по замене лифтов и сроки их завершения находятся на особом контроле, отметили в фонде.

Для получения дополнительной информации можно обратиться на «горячую линию» по телефону: 8(8112)29-82-23.