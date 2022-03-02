ЖКХ

Великолучане сделали в подъезде временную переправу

Жильцы дома №132 на проспекте Гагарина в Великих Луках разместили доски в подъезде, чтобы проходить над скопившейся на полу водой. Об этом в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» сообщал местный житель.

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Трапы положили сами жильцы дома. Были попытки откачать воду ведрами, но вода прибывает быстрее, чем вычерпывается. Стены мокнут, а ночью - заморозки. В итоге все приходит в негодность. Подъезд не отапливается, управляющая компания не реагирует», - говорится в сообщении.

В комментариях поступила рекомендация обратиться в жилищную инспекцию.