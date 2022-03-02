ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Городская среда. Быть или не быть?

Смотрите в прямом эфире на ПЛН-ТВ программу «Коммунальный ликбез». Тема очередного выпуска - «Городская среда. Быть или не быть?». Ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов - обсудит ее вместе с заместителем начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Татьяной Алексеевой.

Начало программы в 12.00. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.



Напомним, «Коммунальный ликбез» - это программа, в которой ведущий Алексей Кириллов и приглашенные эксперты простыми словами рассказывают о сложных темах ЖКХ-проблематики.