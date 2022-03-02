ЖКХ

Оплатить услуги по обращению с ТКО призвали псковичей накануне праздников

Позаботиться об оплате услуг по обращению с ТКО призвали псковичей в преддверии праздничных выходных. Обращение к жителям региона опубликовано в соцсетях филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).

В компании псковичам напомнили о необходимости оплаты услуги по обращению с ТКО до 10 марта. В случае отсутствия квитанции, можно написать в соцсети (VK: mehpskov и Instagram: mehuborka_pskov) и запросить ее.



Альтернативным вариантом является оформление электронной квитанции, которую можно направить на электронную почту, что не позволит накапливать долг и своевременно оплачивать услугу.