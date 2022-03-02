ЖКХ

В Острове подрядчик не отремонтировал крышу дома в срок и получил штраф

Подрядчик выполнял работы по капитальному ремонту крыши одного из домов в Острове и допустил залитие нескольких квартир из-за срыва сроков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области. На фото: Псков, улица Алтаева, 11

Руководители регионального оператора проверили ход работ по ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных в городе Пскове и Острове. В городе Пскове осмотрели крыши домов на улице Алтаева, 11 и улице Стахановской, 12. Работы по капитальному ремонту там выполняет подрядная организация ООО «Стройград» с применением ВИР-технологи.

Основной объем работ уже выполнен, однако, к подрядной организации возник ряд замечаний: не переложен кирпич на парапетах, подрядчик не до конца завел кровельный материал на парапеты. Установлено, что на объектах не в полном объеме ведется строительный контроль. Планируется выставление штрафных санкций за несоблюдение условий договора подрядчиком, который ведет строительный контроль.

На фото: Псков, улица Стахановская, 12 (ход работ по капитальному ремонту крыши)

В городе Острове руководители регионального оператора посетили объекты, где работы по ремонту крыш должны были быть выполнены еще в 2021 году, подрядчик - ООО «КР-Строй». Это дома на улицах Меркурьева, 26 и Калинина, 54. В связи с тем, что подрядчик сорвал сроки и допустил залитие нескольких квартир, региональный оператор расторг договор и выставил штрафные санкции. На текущую дату заключены договоры на проведение работ с ООО «Стройград» и АО «ППИК».

Работы по капитальному ремонту крыши дома №26 на улице Меркурьева выполнены на 50%.

На фото: Остров, улица Меркурьева, 26 (ход работ по капитальному ремонту крыши)

В доме на улице Калинина, 54 работы по капитальному ремонту крыши ведутся «захватками», на объекте обсудили сроки и этапы их выполнения.

На фото: Остров, улица Калинина, 54 (ход работ по капитальному ремонту крыши)

По итогам рабочей поездки подрядные организации обязаны устранить выявленные недостатки и завершить капитальный ремонт крыш в установленные сроки, добавили в пресс-службе фонда.