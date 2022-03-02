Псковичам рассказали, как оплатить услуги по обращению с ТКО в ГИС ЖКХ

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал инструкцию, как оплатить услуги по обращению с ТКО в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
С помощью ГИС ЖКХ можно:
- посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
- ввести и проверить показания приборов учета;
- контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;
- проверить наличие лицензии у управляющей организации;
- узнать график капитального ремонта дома;
- получить информацию о тарифах на ЖКУ;
- принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме;
- направить обращения в органы власти;
- получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.