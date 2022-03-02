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Псковичам рассказали, как оплатить услуги по обращению с ТКО в ГИС ЖКХ

ЖКХ

Псковичам рассказали, как оплатить услуги по обращению с ТКО в ГИС ЖКХ

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Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал инструкцию, как оплатить услуги по обращению с ТКО в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). С помощью ГИС ЖКХ можно: посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

ввести и проверить показания приборов учета;

контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;

проверить наличие лицензии у управляющей организации;

узнать график капитального ремонта дома;

получить информацию о тарифах на ЖКУ;

принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме;

направить обращения в органы власти;

получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.