ЖКХ

День работников ЖКХ отмечается в России 20 марта

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России в третье воскресенье марта.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта, пишет calend.ru.

Первые декреты и постановления советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания населения стала активно развиваться.