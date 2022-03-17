ЖКХ

В России введут рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

Власти планируют предоставлять россиянам рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов: счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. Правительство РФ получит право определять ее особенности, следует из рабочей версии плана первоочередных действий правительства.

Также кабмин рассчитывает поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ для граждан и УК, не вовремя проведенную поверку вышедших из срока годности счетчиков, пишет газета «Известия».

Перечисленные меры должны быть утверждены до 28 марта 2022 года, указано в плане. Кроме того, согласно документу, до 31 марта власти рассчитывают установить норму аванса для регоператоров капремонта на оплату работ подрядчиков — свыше разрешенных сегодня 30%.

«Сегодня для компаний отсутствуют правила предоставления рассрочки при установке приборов учета, за исключением ресурсоснабжающих организаций, которые обычно ставят общедомовые счетчики, а не приборы в квартирах», — сказала доцент Финансового университета при правительстве, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Экономия за коммуналку по фактическому потреблению составляет примерно 1,1-1,8 тыс. рублей в месяц на семью из трех человек, поскольку нормативы потребления, как правило, завышены, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Установка одного такого счетчика для гражданина обойдется примерно в 4-5 тыс. рублей, замена — в 2-3 тыс., поверка без снятия прибора — 0,8-1,5 тыс., добавил он.