ЖКХ

В России планируют утвердить порядок и условия использования экосбора

Правительство РФ планирует утвердить порядок и условия использования экологического сбора. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщается на сайте кабмина.

Уплаченный предпринимателями экологический сбор будет направляться на:

строительство и реконструкцию объектов, которые необходимы для деятельности по обращению с отходами;

закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов;

возмещение затрат на утилизацию.

Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» должны обеспечить контроль за надлежащим использованием средств экосбора.

«Реформа обращения с ТКО не останавливается. Наша задача – нарастить скорость введения объектов сортировки и утилизации. Правительство устанавливает четкие правила по использованию средств от экологического сбора. Это позволит продолжить работу по созданию эффективной системы утилизации отходов. Экономический эффект принятой меры – в увеличении объема утилизируемых фракций отходов, в сокращении объемов их складирования и захоронения», – отметила Виктория Абрамченко.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.