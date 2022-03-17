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ЖКХ

В России планируют утвердить порядок и условия использования экосбора

18.03.2022 10:47|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ планирует утвердить порядок и условия использования экологического сбора. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщается на сайте кабмина.

Уплаченный предпринимателями экологический сбор будет направляться на:

  • строительство и реконструкцию объектов, которые необходимы для деятельности по обращению с отходами;
  • закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
  • возмещение затрат на утилизацию.

Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» должны обеспечить контроль за надлежащим использованием средств экосбора.

«Реформа обращения с ТКО не останавливается. Наша задача – нарастить скорость введения объектов сортировки и утилизации. Правительство устанавливает четкие правила по использованию средств от экологического сбора. Это позволит продолжить работу по созданию эффективной системы утилизации отходов. Экономический эффект принятой меры – в увеличении объема утилизируемых фракций отходов, в сокращении объемов их складирования и захоронения», – отметила Виктория Абрамченко.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. 

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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