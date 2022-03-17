ЖКХ

Реализации всех планов пожелал работникам ЖКХ глава Великих Лук

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

«Одним из самых опытных и высококвалифицированных специалистов этой сферы в нашем городе является инженер управления УЖКХ администрации Великих Лук Татьяна Зиноновна Райхель. Она уже много лет добросовестно и ответственно трудится на своём посту, пользуется заслуженным уважением коллег и по праву носит звание "Почетный строитель России". Профессиональное мастерство и трудолюбие Татьяны Зиноновны достойны признания! От всей души хочу поблагодарить всех сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства города за их ответственное и неравнодушное отношение к делу!» - говорится в обращении Николая Козловского, размещенном в соцсетях.

Он пожелал работникам ЖКХ крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и большого личного счастья! «Благополучия, добра и мира!» - добавил глава города.