ЖКХ

Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Великих Луках

Опубликован график отключений электроэнергии в Великих Луках с 21 по 25 марта. Временные неудобства будут связаны с производством ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отключения планируются в следующее время:

21 марта с 9.00 до 17.00 – улица Сельская, улица Дальняя 11/1, 14, 16;

21 марта с 13.00 до 17.00 - улицы Луговая, Литвиниховская, Новоселов;

21 марта с 13.00 до 17.00 - улица Манежная, 39-64, улица Леваневского, Манежный проезд, 18-35;

22 марта с 9.00 до 17.00 – улица Колхозная, 1-22, улица Проектная, 1-12, улица Полярная, 1-12, улица Чехова, 9-17, улица Новогаражная, 1-17, улица Колхозная, 35, 39, 43, 45, 46, переулок Дежнева, 1-19;

22 марта с 9.00 до 17.00 - улицы Чайковского, Усмынская, Мусоргского, Назимовская, Выгонная, Рабочий поселок, Прирельсовая, Прирельсовый проезд;

23 марта с 9.00 до 17.00 – улица Вокзальная, 57, 59, 59-б, 41-50, 103, улица Сосновая, улица Российская, 1Б, улицы Вишневая и Рябиновая;

23 марта с 9.00 до 17.00 – улицы Суворова, Звездная, Спасовская, проезд Есенина;

25 марта с 9.00 до 17.00 – улица Зенцовская, 53-68, Зенцовский проезд, 23-29;

25 марта с 9.00 до 17.00 – улица Полевая, Зенцовский проезд, 1-17, Песочный переулок, переулок Островского, улица Полевая, 12-20, улица Островского, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

25 марта с 13.00 до 17.00 – улица В. Новикова, 24-54, улица Беловежская, 19-40.