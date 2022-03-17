ЖКХ

Освещение отсутствует на Октябрьском проспекте в Пскове из-за аварии

Из-за повреждения кабельных линий на Октябрьском проспекте в Пскове отсутствует освещение. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Считаю необходимым пояснить, почему несколько дней отсутствует освещение на Октябрьском проспекте. Причина – повреждение подземных кабельных линий. Место аварии уже определено», - написал Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что специалисты энергокомпании уже приступили к устранению неполадок и ближайшее время освещение будет восстановлено.