ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ключевая тема выпуска, которую предлагает сегодня обсудить ведущая Любовь Кузнецова, - «Тепло в домах. За что мы платим»? Причин для этого несколько. Во-первых, за окном в дневное время значительно потеплело, и многие горожане по многолетней традиции начали жаловаться на духоту в квартирах. Мы топим улицу? Когда «Псковские тепловые сети» планирует заканчивать отопительный сезон?

Во-вторых, в связи с кризисом в экономике особую остроту и новую актуальность получила тема роста тарифов: несмотря на сделанные ранее заявления руководства предприятия и тарифного комитета, псковичи считают – все цены повышаются, а значит, и за тепло обязательно повысятся. Еще один момент: как платить? Нет ли проблем в связи с чехардой с платежными системами? Продолжает ли предприятие переход на прямые договоры?

Этот широкий круг вопросов Любовь Кузнецова обсудит с экспертами. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.