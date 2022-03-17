Ограничения при установке индивидуального теплового пункта назвала псковский инженер

Инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко заявила, что при установке индивидуального теплового пункта псковичей может ожидать ряд ограничений. Об этом она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам Марины Даниленко, установка прибора все равно остается выгодным решением. Но многое зависит как от характеристик дома, так и от собственников жилья, потому что 50% жильцов на собрании должны проголосовать за установку ИТП.
Инженер отметила, что пока что на территории региона такие приборы не распространены.