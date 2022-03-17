ЖКХ

Ограничения при установке индивидуального теплового пункта назвала псковский инженер

Инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко заявила, что при установке индивидуального теплового пункта псковичей может ожидать ряд ограничений. Об этом она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«При установке прибора жителей Псковской области ожидает много ограничений. Во-первых, эту систему установить очень затратно - около 200-300 тысяч рублей. К нам приходят письма от пожилых людей, которые думают, что после установки такого ИТП изменится их личный платеж за квартиру, но это не совсем так», - разъяснила гостья студии.

По словам Марины Даниленко, установка прибора все равно остается выгодным решением. Но многое зависит как от характеристик дома, так и от собственников жилья, потому что 50% жильцов на собрании должны проголосовать за установку ИТП.

Инженер отметила, что пока что на территории региона такие приборы не распространены.