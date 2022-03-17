ЖКХ

Горводоканал восстановил водоснабжение на улице Фабрициуса в Пскове

Силами муниципального предприятия «Горводоканал» восстановлено водоснабжение на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Решение о выполнении работ специалистами предприятия было принято вчера вечером после того, как директор Горводоканала Константин Болотин выехал на место и предупредил подрядчика о последствиях этой внештатной аварийной ситуации», — говорится в сообщении.

Работы начались утром. Были задействованы силы аварийно-диспетчерской службы и участка инженерных коммуникаций ремонтно-строительной службы.

«Установлен фланец "Систем 2000" диаметром 225 мм. И сделано соединение перехода из трубы диаметром 225 мм на полиэтиленовую трубу диаметром 63 мм. После чего установлены бетонные упоры, которые позволят избежать сползания муфты под давлением воды», — добавили в пресс-службе.