ЖКХ

Энергетики попросили правительство усилить поддержку отрасли

Правительство РФ в ближайшее время примет меры поддержки электросетевой отрасли в условиях санкций, сообщили в Минэкономразвития.

Для сетевых ТСО предусмотрено неприменение штрафных санкций за сдвиг сроков исполнения инвестиционных программ, отметили в МЭР. До этого, как заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, правительство позволит сетевым организациям сохранить объемы инвестиций в развитие своего хозяйства.

Накануне с просьбой о поддержке в кабмин обратился профильный бизнес. Ассоциация ТСО 16 марта направила письмо премьер-министру, в котором обозначила риски массового закрытия компаний в случае отсутствия дополнительной помощи. В письме отмечается, что издержки компаний в условиях санкций растут из-за необходимости выстраивать новые логистические цепочки по импорту оборудования (например, высоковольтных кабелей), а также в связи с ростом цен на сырье, передает газета «Известия».

«Без дополнительной поддержки есть риск массового закрытия ТСО, что приведет к повышению цен на электроэнергию для потребителей», — говорится в письме.

Речь идет о 90% сетевых компаний из примерно 1,6 тыс. Причина — ужесточение требований по обязательному наличию минимум 300 км электросетей и 150 МВа мощности подстанций. Такие критерии прописаны в проекте постановления кабмина «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в связи с введением дополнительных критериев оценки деятельности территориальных сетевых организаций», разработанном в Минэнерго. Документ могут принять уже в ближайший год, и бизнес опасается, что те ТСО, которые не будут соответствовать критериям, потеряют право работать на энергорынке. Поэтому ассоциация попросила кабмин ввести мораторий на новые требования.

В кабмине сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минэкономразвития. В Минэнерго считают, что введение моратория остановит процесс создания законодательной основы, необходимой для технологического развития российской электроэнергетической системы и предотвращения рисков надежного энергообеспечения потребителей со стороны некрупных ТСО.