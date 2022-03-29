ЖКХ

Меньше часа понадобилось ПТС для перемещения через техотверстие в ЦТП двух шестиметровых труб

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» переместили через техническое отверстие в центральный тепловой пункт (ЦТП) на Рижском проспекте в Пскове две шестиметровые трубы менее чем за час. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Каждое из выполняемых нами действий запускает цепочку других действий, и каким будет их конечный результат, очень трудно предугадать, — отметили в ПТС. — Как вам хорошо известно, наши коллеги заканчивают огромный пласт работ на улице Коммунальной. Там остаются последние штрихи. К слову, нам невероятно повезло с погодой: если бы не сварочные костюмы и форма, которая защищает наших коллег от механических повреждений, то можно даже было немного загореть, но, видимо, не в этот раз. Почему мы упомянули работы на Коммунальной? В ходе указанных работ не только менялись трубы, значительно увеличивался и их диаметр, а это повлекло за собой и некоторые изменения, которые затронули не только потребителей, но и некоторые объекты самого предприятия, а именно, пришлось вносить некоторые изменения в имеющиеся центральные тепловые пункты (ЦТП)».

Один из таких ЦТП расположен на Рижском проспекте. «Изначально ЦТП работал вполне себе неплохо, выполнял все поставленные перед ним задачи, но вот после перекладки сетей стало ясно, что имеющиеся сети не совсем подойдут, так как на вводе в само здание диаметр их меньше. Было решено привести все в соответствие и выровнять все диаметры, тем самым убрать образовавшуюся гидравлическую разницу», — продолжили в ПТС.

«Но вот как запустить трубы в здание ЦТП? Там огромное количество разных приборов и механизмов. Через дверь можно, но тогда трубу нужно резать, так как развернуть ее не получится. Через крышу или стену? Тогда их нужно разбирать, а потом снова восстанавливать. Казалось, что мы зашли в тупик, но у наших сотрудников ремонтной службы и участка №3 появилась интересная идея», — рассказали в пресс-службе.

Идея заключалась в том, чтобы просунуть трубу через небольшое техническое отверстие в стене, которое служит вентиляцией. «План казался невозможным, диаметр этого окна был чуть-чуть больше, чем диаметр трубы, но для господина Антонова (наш крановщик) это оказалось проще, чем засунуть нитку в игольное ушко. Работы вышли довольно эффектными и очень быстрыми — две трубы по шесть метров были перемещены в здание ЦТП меньше, чем за час», — поделились в ЦТП.

«Мы уже говорили, что работ нам предстоит еще много, но, когда их выполняют настоящие профессионалы, то нет поводов для тревог», — добавили в пресс-службе.