ЖКХ

Территорию на улице Коммунальной в Пскове благоустраивают после ремонта сетей

«Псковские тепловые сети» приступили к благоустройству территории на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Псковские тепловые сети»

«Кажется, что все работы на улице Коммунальной завершены, и можно уже оттуда уходить, но еще рановато. К огромному сожалению, погода внесла свои коррективы, и провести полноценный субботник не представляется возможным, но это не значит, что совсем ничего нельзя сделать. Благодаря тому, что прошлая неделя нас порадовала теплой погодой, проявились те самые слабые места, о которых мы говорили. После прогревания грунта он дал серьезную усадку, подсыпка просела, а это первый признак того, что необходима дополнительная. Так как данные мероприятия прогнозировались, то наши коллеги доставили на место несколько КамАЗов щебня, которые были разровнены. Все эти работы кажутся незначительными, но жители, которые ежедневно ходят по этим улицам, с вами не согласятся. Щебень значительно лучше грязи, да, это не асфальт, но всему свое время», - отметили в ПТС.

Щебнем подсыпали пешеходные дорожки, места у подъездов, также на территории убрали временные переходы, разровняли грунт, вывезли несколько машин строительного мусора, который образовался за время проведения ремонта. Пока убрать удалось не все, но работы продолжаются.

«Что касается зеленой зоны между домами №11 на улице Киселева и №8 на улице Народной, то и там сделано немало. Все места проведения ремонтных работ будут приведены в порядок после того, как позволит погода, будет осуществлена планировка и совсем скоро не останется и следа от проведенных нами работ. Про дворовые проезды, которые нам пришлось раскопать, мы тоже не забыли. Поверх бетонных плит была произведена подсыпка, которую тоже разъездили автомобили, наши коллеги учли и этот факт, все подсыпано, никаких ям не осталось», - рассказали в «Псковских тепловых сетях».

Сотрудники предприятия добавили, что уделяют так много внимания этим работам, чтобы показать и рассказать жителям города о деятельности предприятия. «Мы не хотим, чтобы у жителей и гостей города оставались вопросы к нашему предприятию, мы всегда открыты к диалогу и готовы к нему. Да и все эти рассказы, что мы провели работы, все бросили и уехали, которые регулярно проскальзывают, тоже не отражают действительности. Если мы беремся за работу, до доводим ее до своего логического завершения», - подчеркнули в ПТС.